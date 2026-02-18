Ukraine-Zelensky dit que Trump exerce une pression excessive à son encontre

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que son homologue américain Donald Trump exerçait une pression excessive à son encontre pour parvenir à un accord de paix avec Moscou, après quasiment quatre ans de guerre en Ukraine.

Dans une interview accordée au site d'information Axios publiée mardi, Volodimir Zelenksy a également dit que les Ukrainiens rejetteraient tout plan prévoyant que l'Ukraine cède à la Russie des territoires dont elle n'est pas parvenue à s'emparer dans la région orientale du Donbass si un référendum sur cette question était organisé.

Cité par Axios, Volodimir Zelensky a estimé qu'il n'était "pas juste" que Donald Trump demande publiquement à Kyiv, et non à Moscou, de faire des concessions dans le cadre des négociations de paix.

"J'espère que ce n'est qu'une tactique de sa part et non une décision définitive", a dit le dirigeant ukrainien.

Des négociateurs ukrainiens et russes sont actuellement à Genève, en Suisse, pour un nouveau cycle de négociations de paix menées sous l'égide des Etats-Unis.

Volodimir Zelensky a de nouveau remercié Donald Trump pour ses efforts et a déclaré qu'il ne subissait pas le même genre de pressions lors de ses conversations avec Steve Witkoff, l'émissaire spécial de Donald Trump, et Jared Kushner, gendre du président américain.

"Nous avons un respect mutuel", a-t-il dit, ajoutant qu'il n'était "pas le genre de personne" à plier sous la pression.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)