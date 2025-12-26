Ukraine-Zelensky dit qu'il va rencontrer Trump dans un avenir proche

(Actualisé avec détails, contexte §§2-5)

Volodimir Zelensky a déclaré vendredi qu'il allait rencontrer Donald Trump dans un avenir proche et que beaucoup de choses pourraient être décidées avant le Nouvel An, au lendemain de sa rencontre avec les négociateurs de la Maison blanche.

Le président ukrainien a précisé que les questions sensibles, y compris tout compromis territorial, devraient être discutées au niveau des chefs d'État et que Kyiv cherche à organiser une rencontre en face à face avec Donald Trump.

"Nous sommes convenus d'une réunion au plus haut niveau - avec le président Trump dans un avenir proche. Beaucoup de choses peuvent être décidées avant le Nouvel An", a-t-il dit sur X.

Volodmir Zelensky s'est entretenu jeudi avec l'émissaire américain Steve Witkoff et le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner, avec qui il a évoqué les moyens de mettre fin à la guerre.

Selon

des informations

du journal russe Kommersant, Vladimir Poutine a par ailleurs déclaré le 24 décembre à quelques-uns des plus importants hommes d'affaires russes que, s'il n'entendait pas faire de concessions sur le Donbass, il pourrait accepter d'échanger certains des territoires contrôlés par ses forces en Ukraine.

Volodimir Zelensky a présenté mercredi les principaux éléments d’un projet d’accord-cadre de paix en 20 points discuté avec les États-Unis, affirmant qu’il pourrait servir de base à de futurs accords visant à mettre fin à la guerre avec la Russie.

Les différentes parties doivent notamment discuter d'une proposition visant à établir une zone démilitarisée ou une "zone économique libre", dans la région du Donbass revendiquée par Moscou.

(Rédigé par Yuliia Dysa; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)