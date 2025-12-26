Ukraine-Zelensky dit qu'il va rencontrer Trump dans un avenir proche

Volodimir Zelensky a déclaré vendredi qu'il allait rencontrer Donald Trump dans un avenir proche, au lendemain de sa rencontre avec les négociateurs de la Maison blanche, avec lesquels il a évoqué les moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine.

"Beaucoup de choses peuvent être décidées avant le Nouvel An", a dit le président ukrainien sur X.

(Yuliia Dysa; version française Augustin Turpin)