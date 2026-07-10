Ukraine-Zelensky crée un commandement spécial pour les frappes en profondeur

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé vendredi la création d'un commandement dédié aux frappes aériennes en profondeur menées en Russie, qui handicapent lourdement le secteur pétrolier russe depuis plusieurs semaines.

"J'ai signé aujourd'hui un décret établissant un commandement spécial au sein des forces armées – un commandement visant à avoir un impact à long terme et, de fait, global sur la Russie en réponse à cette guerre", a déclaré Zelensky dans son allocution du soir à la nation.

"Ce commandement doit consacrer 100% des ressources disponibles à réduire davantage la capacité de la Russie à faire la guerre."

Lors de la seule journée de vendredi, l'Ukraine a frappé la raffinerie d'Ilskyi, dans la région de Krasnodar, l'une des plus importantes du sud de la Russie, et celle d'Oust-Louga dans la région de Leningrad (nord-ouest).

La production nationale d'essence a chuté à environ 65% de sa capacité en raison des frappes, selon deux sources proches du secteur et les calculs de Reuters.

Les autorités russes ont par ailleurs suspendu le trafic maritime dans le canal reliant le Don à la mer d'Azov, essentiel au transport de céréales, après des attaques contre une dizaine de pétroliers en mer d'Azov.

Selon les experts, cette décision pourrait affecter près d'un quart des exportations de blé russe dans la région, ce qui constituerait un autre coup dur pour l'économie russe.

Alors que les positions n'évoluent guère sur le front, l'Ukraine reste pour sa part très vulnérable face aux attaques de missiles balistiques russes en raison d'une pénurie de missiles intercepteurs.

(Yuliia Dysa, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)