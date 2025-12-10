Ukraine-Zelensky a discuté de l'organisation d'élections avec le Parlement

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré mercredi qu'il avait discuté des questions légales liées à l'organisation d'élections en Ukraine avec le Parlement.

Il a également appelé les autres pays, notamment les Etats-Unis, à ne pas faire pression sur ce sujet.

"Si les partenaires, et notamment notre partenaire clé à Washington, parlent tant et si précisément des élections en Ukraine, d'élections (organisées quand l'Ukraine est soumise à) la loi martiale, alors nous devons apporter des réponses légales, ukrainiennes, à chaque question, à chaque doute", a dit le dirigeant ukrainien dans son allocution quotidienne.

"Ce n'est pas facile, mais nous n'avons certainement pas besoin de pressions sur cette question."

