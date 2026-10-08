Ukraine-Une rue de Kramatorsk bombardée par la Russie, 33 morts - autorités

(Actualise §1-2 avec bilan et Kyiv)

Une frappe russe a fait au moins 33 morts et 18 blessés jeudi matin dans une rue de Kramatorsk, verrou stratégique des forces ukrainiennes dans le Donbass, ont rapporté les autorités locales.

Trois personnes ont également été tuées et 14 autres blessées dans des attaques de drones visant Kyiv, a déclaré le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

L'attaque de Kramatorsk s'est produite dans une rue où circulaient deux autobus de la municipalité, a précisé la police. Le président Volodimir Zelensky a déclaré qu'un arrêt de bus avait été ciblé.

Des images postées en ligne par la police montrent des corps gisant dans une rue jonchée de débris, ainsi que la carcasse calcinée de ce qui ressemble à un autobus.

"Pour eux (les Russes), un bus transportant des passagers représente une cible attrayante, précisément parce qu'une seule frappe peut tuer un maximum de personnes", a commenté le gouverneur de l'oblast de Donetsk, Vadym Filachkine, sur l'application de messagerie Telegram.

"La Russie sème la mort sur le sol ukrainien", a-t-il encore déclaré.

Vadym Filachkine a indiqué avoir ordonné aux autorités de Kramatorsk et de la ville voisine de Sloviansk de suspendre les transports publics. "Nous n'avons pas le droit de mettre en danger" la vie des citoyens, a-t-il dit.

Les forces russes mènent sans relâche des attaques de drones et de bombes guidées sur Kramatorsk, Sloviansk et les autres villes de la "ceinture fortifiée", le dispositif défensif mis en place par l'armée ukrainienne pour empêcher Moscou de conquérir l'ensemble de l'oblast du Donetsk qui, avec l'oblast voisin de Louhansk, constitue la région du Donbass.

L'attaque de jeudi intervient au lendemain de la mort de 32 personnes lors d'une attaque massive de drones et missiles menée par la Russie dans plusieurs régions d'Ukraine, visant principalement les infrastructures énergétiques. Moscou nie viser délibérement des civils.

(Dan Peleschuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Benoit Van Overstraeten)