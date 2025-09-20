Ukraine-Une nouvelle attaque massive russe fait au moins trois morts

La Russie a lancé une nouvelle attaque massive de drones et de missiles contre l'Ukraine dans la nuit de vendredi à samedi, tuant trois personnes et en blessant des dizaines d'autres, a déclaré Volodimir Zelensky.

Le président ukrainien a précisé sur l'application Telegram que l'armée russe avait lancé 580 drones et 40 missiles contre les infrastructures ukrainiennes et des quartiers résidentiels dans plusieurs régions du pays.

"Toute la nuit, l'Ukraine a subi une attaque massive de la part de la Russie", a déclaré Volodimir Zelensky. "Ces frappes n'ont pas de finalité militaire, c'est une stratégie délibérée de la part de la Russie pour terroriser les civils et détruire nos infrastructures", a-t-il ajouté.

Dans la ville de Dnipro, dans le centre de l'Ukraine, où un missile a frappé un immeuble d'habitation, une personne a été tuée et au moins 26 personnes blessées, selon les autorités régionales.

Deux autres personnes ont été tuées, l'une dans la région de Tchernihiv, dans le nord, et l'autre dans celle de Khmelnytsky, dans l'ouest du pays, ont indiqué des responsables locaux.

L'attaque russe a été menée en deux vagues et l'alerte a duré jusqu'à 11 heures dans certaines régions. L'armée de l'air ukrainienne dit avoir abattu 552 drones et 31 missiles.

Des avions de chasse polonais et de l'Otan ont été déployés pour assurer la sécurité de l'espace aérien polonais contre toute nouvelle incursion russe, a fait savoir le commandement militaire polonais.

(Olena Harmash ; version française Tangi Salaün)