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Ukraine-Une nouvelle arme anti-drones à l'essai, dit Zelensky
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 00:13
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L'Ukraine teste actuellement une nouvelle arme développée afin d'intercepter des drones, a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky, indiquant que des essais avaient été réalisés avec succès la nuit dernière.

"Une nouvelle arme est actuellement à l'essai. Elle a été développée par l'Ukraine et a enregistré un succès: un (drone) Shahed a été détruit la nuit dernière", a dit Volodimir Zelensky lors de son allocution quotidienne.

"Certaines choses doivent encore être réglées au niveau technique. Nous avons besoin d'un peu de temps."

L'armée ukrainienne a dit sur Facebook que 187 drones avaient été abattus dans la nuit de lundi à mardi.

Volodimir Zelensky a dit mardi soir que 93% des drones lancés par la Russie la nuit précédente avaient été interceptés.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
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