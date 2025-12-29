Ukraine - Une ligne électrique externe de la centrale nucléaire de Zaporijjia a été rétablie-direction russe

Une liaison électrique externe a été rétablie à la centrale nucléaire de Zaporijjia, détenue par la Russie, en Ukraine, après l'achèvement des réparations, a déclaré lundi la direction russe de la centrale.

La ligne aurait été mise hors service par des "tirs des forces armées ukrainiennes", selon un communiqué. Les réparations ont été effectuées en présence d'observateurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'organe de surveillance nucléaire des Nations unies. La centrale est reliée au réseau électrique par deux lignes, la seconde étant restée en service pendant les travaux de réparation.

En septembre et en octobre, la centrale a été privée d'électricité pendant 30 jours, dépendant de générateurs diesel de secours, jusqu'à ce qu'une ligne endommagée soit reconnectée lors d'un cessez-le-feu organisé avec l'aide de l'AIEA. Les forces russes se sont emparées de la centrale de Zaporijjia au cours des premières semaines de l'invasion de l'Ukraine, déclenchée par Moscou en février 2022. Depuis, les deux parties s'accusent mutuellement de tirs et d'autres actes susceptibles de déclencher un accident nucléaire.

La centrale ne produit pas d'électricité, mais dépend d'une source d'énergie extérieure pour maintenir le combustible nucléaire au frais et éviter une fusion. L'avenir des activités de la centrale est l'un des points d'achoppement des pourparlers visant à résoudre le conflit qui oppose Moscou et Kyiv depuis près de quatre ans.

Presque tous les pays considèrent que la centrale appartient à l'Ukraine, mais la Russie affirme qu'elle lui appartient et qu'elle est gérée par une unité de Rosatom, la société nucléaire russe.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré en décembre que les États-Unis avaient proposé une exploitation trilatérale conjointe de la centrale nucléaire avec un directeur général américain.

(Reportage Reuters ; Nathan Vifflin pour la version française)