Ukraine-Une frappe russe sur Kramatorsk fait 12 morts - gouverneur local

Une frappe russe sur Kramatorsk, verrou stratégique des forces ukrainiennes dans le Donbass, a fait 12 morts et 14 blessés, a déclaré jeudi le gouverneur de l'oblast de Donetsk.

Dans un communiqué, Vadym Filachkine n'a pas précisé quelle cible avait été touchée mais il a posté des images de ce qui ressemble à la carcasse d'un autobus.

(Dan Peleschuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)