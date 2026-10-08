Ukraine-Une frappe russe sur Kramatorsk fait 12 morts - gouverneur local

Une frappe russe sur Kramatorsk, verrou stratégique des forces ukrainiennes dans le Donbass, a fait 12 morts et 14 blessés, a déclaré jeudi le gouverneur de l'oblast de Donetsk.
Dans un communiqué, Vadym Filachkine n'a pas précisé quelle cible avait été touchée mais il a posté des images de ce qui ressemble à la carcasse d'un autobus.
(Dan Peleschuk, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
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