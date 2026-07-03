Ukraine-Une frappe russe massive sur Soumy fait trois morts, dit le gouverneur régional

Un bombardement massif de la Russie sur le centre de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a fait vendredi au moins trois morts et de nombreux blessés, dont des enfants, a dit le gouverneur régional Oleh Hryhorov.

"A l'épicentre de la frappe, un grand immeuble résidentiel, un commerce et une rue", a écrit Oleh Hryhorov sur Telegram. "Il y avait beaucoup de personnes. Des enfants."

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)