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Ukraine-Une frappe russe massive sur Soumy fait trois morts, dit le gouverneur régional
information fournie par Reuters 03/07/2026 à 22:13

Un bombardement massif de la Russie sur le centre de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a fait vendredi au moins trois morts et de nombreux blessés, dont des enfants, a dit le gouverneur régional Oleh Hryhorov.

"A l'épicentre de la frappe, un grand immeuble résidentiel, un commerce et une rue", a écrit Oleh Hryhorov sur Telegram. "Il y avait beaucoup de personnes. Des enfants."

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
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