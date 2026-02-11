Ukraine-Une frappe russe fait quatre morts près de Kharkiv

(Actualisé tout du long)

Une frappe de drone russe a tué quatre personnes, trois jeunes enfants et leur père, dans une ville située à l'ouest de Kharkiv, deuxième plus grande ville d'Ukraine, ont déclaré mercredi des responsables ukrainiens.

La Russie a lancé 129 drones contre l'Ukraine dans la nuit, dont 112 ont été abattus ou neutralisés, a indiqué l'armée de l'air ukrainienne.

Selon le bureau du procureur régional, un drone a frappé mardi soir une habitation abritant une famille de cinq personnes dans la ville de Bohodoukhiv, localité située à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Kharkiv.

"(...) la maison a été complètement détruite et ravagée par les flammes, et la famille s'est retrouvée piégée sous les décombres", a-t-il déclaré sur la messagerie Telegram.

La mère de famille, enceinte, a été secourue, ont précisé les procureurs.

La famille avait évacué un village voisin quelques jours plus tôt, selon la police ukrainienne.

Kharkiv, située à environ 30 km de la frontière nord-est du pays (19 miles), ainsi que sa région, ont été à plusieurs reprises la cible de frappes aériennes russes.

Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la Russie au sujet de cette attaque.

Moscou comme Kyiv nient viser des civils dans la guerre déclenchée par l'invasion russe à grande échelle en février 2022.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud et Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)