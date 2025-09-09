 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine-Une frappe russe fait 20 morts dans la région de Donetsk-Zelensky
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 12:29

(Actualisé avec détails de l'attaque)

Plus de 20 civils ont été tués dans une frappe russe qui a touché un village ukrainien de la région de Donetsk (est), a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a appelé les alliés de Kyiv à accentuer la pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre.

La frappe russe a touché le village de Yarova, situé à quelque 24 km de la ville de Sloviansk, à quelques encablures de la ligne de front.

"Directement sur les gens. Des civils ordinaires. Au moment même où les pensions étaient versées", a-t-il écrit sur X, publiant une vidéo montrant des corps gisant au milieu des débris.

Selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadim Filachkin, 21 personnes ont été également blessées dans l'attaque.

Le président ukrainien a appelé la communauté internationale à maintenir la pression sur la Russie pour qu'elle mette fin au conflit.

"Le monde ne doit pas rester silencieux. Le monde ne doit pas rester inactif. Une réponse est nécessaire de la part des Etats-Unis. Une réponse est nécessaire de la part de l'Europe. Une réponse est nécessaire de la part du G20."

Moscou, qui nie viser des civils malgré la mort de dizaines de milliers d'entres eux, n'a pas réagi aux commentaires de Volodimir Zelensky.

Pour le commissaire ukrainien aux droits de l'homme, Dmitro Loubinets, cette attaque russe est "une nouvelle confirmation de la terreur systémique contre la population civile de l'Ukraine".

(Yulia Dysa; version française Zhifan Liu; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
1 commentaire

  • 13:03

    Comme disent les misérables partisans de la dictature moscovite, les hordes russes ne ciblent jamais les civils. Le mensonge et l’opacité caractérisent toujours les dictatures et leurs soutiens car un régime totalitaire ne résisterait pas à l’affichage de la réalité, jusque dans la sémantique comme « Opération Militaire Spéciale » pour désigner une abominable guerre cri.minelle, libération de territoires pour indiquer une annexion par la force etc…

