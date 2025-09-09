Ukraine-Une frappe russe fait 20 morts dans la région de Donetsk-Zelensky

(Actualisé avec détails de l'attaque)

Plus de 20 civils ont été tués dans une frappe russe qui a touché un village ukrainien de la région de Donetsk (est), a déclaré mardi le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui a appelé les alliés de Kyiv à accentuer la pression sur Moscou pour mettre fin à la guerre.

La frappe russe a touché le village de Yarova, situé à quelque 24 km de la ville de Sloviansk, à quelques encablures de la ligne de front.

"Directement sur les gens. Des civils ordinaires. Au moment même où les pensions étaient versées", a-t-il écrit sur X, publiant une vidéo montrant des corps gisant au milieu des débris.

Selon le gouverneur de la région de Donetsk, Vadim Filachkin, 21 personnes ont été également blessées dans l'attaque.

Le président ukrainien a appelé la communauté internationale à maintenir la pression sur la Russie pour qu'elle mette fin au conflit.

"Le monde ne doit pas rester silencieux. Le monde ne doit pas rester inactif. Une réponse est nécessaire de la part des Etats-Unis. Une réponse est nécessaire de la part de l'Europe. Une réponse est nécessaire de la part du G20."

Moscou, qui nie viser des civils malgré la mort de dizaines de milliers d'entres eux, n'a pas réagi aux commentaires de Volodimir Zelensky.

Pour le commissaire ukrainien aux droits de l'homme, Dmitro Loubinets, cette attaque russe est "une nouvelle confirmation de la terreur systémique contre la population civile de l'Ukraine".

(Yulia Dysa; version française Zhifan Liu; édité par Augustin Turpin et Blandine Hénault)