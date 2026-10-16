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Ukraine-Une frappe de drone russe sur Kharkiv fait trois morts, selon le gouverneur
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 09:56

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- Une frappe de drone russe sur la ville ukrainienne de Kharkiv, la deuxième du pays, a fait trois morts et au moins cinq blessés, a déclaré vendredi le gouverneur de la région, Oleh Synegubov.

Les secours apportent de l'aide médicale aux personnes blessées sur les lieux de la frappe, a-t-il ajouté.

(Reportage de Lina Golovnya, version française Zhifan Liu, édité par Benoit Van Overstraeten)

Guerre en Ukraine
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