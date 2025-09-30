 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine-Une famille de 4 personnes tuée par un drone russe - gouverneur
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 07:51

Deux frères âgés de quatre et six ans et leurs parents ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par une frappe de drone russe sur un village de la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Hryhorov.

"La nuit dernière, l'ennemi a intentionnellement ciblé à l'aide d'un drone un immeuble résidentiel dans le village de Tchernetchtchyna", a-t-il dit sur l'application de messagerie Telegram.

Les corps de la famille ont été retrouvés sous les décombres, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
