Ukraine-Une famille de 4 personnes tuée par un drone russe - gouverneur

Deux frères âgés de quatre et six ans et leurs parents ont été tués dans la nuit de lundi à mardi par une frappe de drone russe sur un village de la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur de la région, Oleh Hryhorov.
"La nuit dernière, l'ennemi a intentionnellement ciblé à l'aide d'un drone un immeuble résidentiel dans le village de Tchernetchtchyna", a-t-il dit sur l'application de messagerie Telegram.
Les corps de la famille ont été retrouvés sous les décombres, a-t-il ajouté.
(Rédigé par Anna Pruchnicka, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
