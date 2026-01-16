Ukraine-Une délégation se rend aux USA pour discuter des garanties de sécurité, dit Zelensky

(Actualisé avec citations)

par Max Hunder

Une délégation ukrainienne est en route pour les États-Unis afin de discuter des garanties de sécurité et d'un programme de relance d'après-guerre, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui espère que les documents pourront être signés en marge du Forum économique mondial (FEM) de Davos la semaine prochaine.

Au cours de ces discussions, la délégation ukrainienne espère également obtenir de la part de Washington des éclaircissements sur la position russe à l'égard des efforts diplomatiques soutenus par les États-Unis pour mettre fin à la guerre, a déclaré Volodimir Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv, aux côtés du président tchèque Petr Pavel.

"Je pense que nous avons bien travaillé avec la partie américaine, nous ne sommes simplement pas du même côté sur certaines questions", a-t-il dit à propos des négociations avec Washington.

En début de semaine, le président américain Donald Trump a déclaré à Reuters qu'il pourrait rencontrer Volodimir Zelensky au forum à Davos, en Suisse, une rencontre que le dirigeant ukrainien a publiquement sollicitée.

Celui-ci a déclaré que l'Ukraine a achevé sa part du travail concernant les documents exposant un "paquet prospérité" afin de débloquer des fonds pour le redressement coûteux de l'Ukraine d'après-guerre, ainsi que sur les garanties de sécurité américaines conçues pour empêcher une future attaque russe.

Les responsables ukrainiens ont déclaré que le pays aurait besoin de 800 milliards de dollars (688,53 milliards d'euros) pour sa reconstruction.

Washington a poussé l'Ukraine à accepter un cadre de paix qu'elle présentera ensuite à Moscou, tandis que Kyiv et ses alliés européens ont cherché à s'assurer que l'Ukraine ne serait plus attaquée par la Russie à l'avenir.

"Les ultimatums ne sont pas, à mon avis, un modèle viable pour les relations démocratiques entre les pays", a déclaré Volodimir Zelensky, sans préciser à quoi il faisait référence.

Donald Trump, qui a souvent critiqué Volodimir Zelensky, a déclaré mercredi que la Russie était prête à conclure un accord de paix et qu'il considérait le dirigeant ukrainien comme l'obstacle à la paix, une évaluation qui contraste fortement avec celle des alliés européens.

Vendredi, le président ukrainien a déclaré que la Russie entravait les efforts de paix et a cité les récentes attaques de Moscou contre le système énergétique ukrainien comme preuve de ses intentions réelles.

"Chacune de ces frappes contre notre secteur énergétique et nos villes montre clairement les véritables intérêts et intentions de la Russie : ils ne sont pas intéressés par des accords, mais par la poursuite de la destruction de l'Ukraine", a-t-il publié sur les réseaux sociaux après la conférence de presse.

Lors de la conférence de presse, Volodimir Zelensky a également réclamé davantage de munitions de défense aérienne pour protéger le réseau électrique ukrainien. Il a indiqué que, jusqu'à la livraison d'un nouveau paquet d'aide vendredi matin, plusieurs systèmes avaient été privés de missiles.

"Nous devons nous battre pour ces paquets (d'aide) avec du sang, avec des vies humaines", a-t-il déclaré aux journalistes.

(Reportage Max Hunder, version française Coralie Lamarque et Benjamin Mallet ; édité par Augustin Turpin)