Ukraine: Une délégation se rend aux États-Unis pour discuter des garanties de sécurité, dit Zelensky

PHOTO DE DOSSIER : Le président américain Trump rencontre le président ukrainien Zelenskiy en Floride

par Max Hunder

Une délégation ukrainienne est en route pour les États-Unis afin de discuter des garanties de sécurité et ‍d'un programme de relance d'après-guerre, a déclaré vendredi le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui espère que les documents pourront être signés en marge du Forum économique mondial (FEM) de Davos la ‌semaine prochaine.

Au cours de ces discussions, la délégation ukrainienne espère également obtenir de la part de Washington des éclaircissements sur la position russe à l'égard ​des efforts diplomatiques soutenus par les États-Unis pour mettre fin à la guerre, ⁠a déclaré Volodimir Zelensky lors d'une conférence de presse à Kyiv, aux côtés du président tchèque Petr Pavel.

En début de semaine, le président ⁠américain Donald Trump a déclaré ‍à Reuters qu'il pourrait rencontrer Volodimir Zelensky au forum à ⁠Davos, en Suisse, une rencontre que le dirigeant ukrainien a publiquement sollicitée.

Volodimir Zelensky a déclaré que l'Ukraine a achevé sa part du travail concernant les documents exposant un "paquet prospérité" ​afin de débloquer des fonds pour le redressement coûteux de l'Ukraine d'après-guerre, ainsi que sur les garanties de sécurité américaines conçues pour empêcher une future attaque russe.

Les responsables ⁠ukrainiens ont déclaré que le pays aurait besoin de 800 milliards de ​dollars (688,53 milliards d'euros) pour sa reconstruction.

Donald Trump, qui a souvent critiqué ​Volodimir Zelensky, a ​déclaré mercredi que la Russie était prête à conclure un accord de paix et qu'il ​considérait le dirigeant ukrainien comme l'obstacle à ⁠la paix, une évaluation qui contraste fortement avec celle des alliés européens.

Vendredi, le président ukrainien a déclaré que la Russie entravait les efforts de paix et a cité les récentes attaques de Moscou contre le système énergétique ukrainien comme preuve de ses intentions réelles.

"Chacune de ‌ces frappes contre notre secteur énergétique et nos villes montre clairement les véritables intérêts et intentions de la Russie : ils ne sont pas intéressés par des accords, mais par la poursuite de la destruction de l'Ukraine", a-t-il publié sur les réseaux sociaux après la conférence de presse.

(Par Max Hunder, rédigé par Yuliia Dysa ; version française Coralie ‌Lamarque ; édité par Augustin Turpin)