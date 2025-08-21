 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine-Une attaque russe sur Lviv (ouest) fait un mort et deux blessés
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 07:56

Une attaque de drones et missiles russes sur la ville de Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, a fait un mort et deux blessés dans la nuit de mercredi à jeudi, a déclaré le gouverneur régional Maksym Kozytskyi.

Dix logements ont été endommagés lors de ce raid aérien, a-t-il précisé sur l'application de messagerie Telegram.

Dans un message diffusé sur le réseau social X, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha, a dénoncé des attaques russes sur toute l'Ukraine au cours de la nuit à l'aide de centaines de drones et missiles balistiques et hypersoniques.

L'une d'elles, a-t-il dit, a touché une usine américaine de produits électroniques dans l'ouest du pays, faisant des victimes et d'importants dégâts.

"Une installation civile qui n'a rien à voir avec la défense ou l'armée", a poursuivi le ministre. "Aucune logique ni nécessité militaire. Juste de la terreur contre la population, les entreprises et la vie normale de notre pays."

(Anastasiia Malenko; Jean-Stéphane Brosse pour la version française; édité par Augustin Turpin)

Guerre en Ukraine
