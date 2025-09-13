 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Ukraine-Une attaque russe fait trois morts dans la région de Soumy
information fournie par Reuters 13/09/2025 à 04:13

Une attaque russe a fait trois morts vendredi dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré le gouverneur régional.

Oleh Hryhory a déclaré qu'une attaque de drone et de missile survenue à 06h00 (03h00 GMT) avait fait trois morts et cinq blessés à Soumy et dans ses environs.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky, citant le commandant en chef de l'armée ukrainienne, le général Oleksandr Syrsky, a dit que l'opération menée par la Russie dans la région avait été "totalement déjouée par nos forces".

"Les combats se poursuivent dans les zones frontalières de la région de Soumy, mais le groupe (qui se dirigeait) dans la direction de Soumy a perdu ses capacités offensives en raison des pertes qu'il a subies", a déclaré Volodimir Zelensky sur Telegram.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
