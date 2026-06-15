Ukraine-Une attaque russe fait neuf morts et provoque un incendie dans un monastère historique

par Jekaterina Golubkova

Une attaque aérienne russe contre la capitale ukrainienne a fait quatre morts et provoqué un incendie du monastère de la Laure de Petchersk, classé au patrimoine mondial de l'Unesco et symbole de l'histoire spirituelle et culturelle du pays, ont déclaré lundi les autorités, qui ont exhorté les habitants à se mettre à l'abri.

Cinq autres personnes ont été tuées et au moins cinq blessés sont à déplorer à Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, ont également précisé les autorités.

Ces nouvelles frappes surviennent après que le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré dimanche s'être entretenu avec son homologue américain Donald Trump et avoir discuté des initiatives visant à mettre fin au conflit avec la Russie, entamé il y a plus de quatre ans, alors que débute le sommet des pays du G7 à Evian-les-Bains, en France.

Ce monastère orthodoxe, situé au centre de Kyiv et inscrit à l'Unesco depuis sa fondation en 1051, a été gravement endommagé lors d'une attaque directe, a déclaré Tymour Tkatchenko, chef de l'administration militaire de Kyiv, dans un message publié sur Telegram.

"Une attaque brutale contre notre peuple et notre patrimoine. C'est le vrai visage des valeurs orthodoxes de la Russie", a déclaré la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko sur le réseau social X.

Le président ukrainien a estimé pour sa part que cette attaque était le "crime le plus grave contre la culture chrétienne à ce jour", tandis que le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a dit qu'elle démontre l'étendue de la "cruauté" de la Russie.

Alors que des flammes gigantesques s'élevaient au-dessus du monastère, les habitants se sont réfugiés dans des abris souterrains pour ce qui constitue la plus violente attaque russe contre l'Ukraine depuis début juin, lorsque des drones et des missiles avaient tué plus de 20 personnes et fait plus de 100 blessés.

Des drones et des missiles ont par ailleurs frappé plusieurs immeubles résidentiels et endommagé des lignes électriques, privant d'électricité quelque 140.000 foyers, selon les autorités de Kyiv.

L'armée ukrainienne a déclaré lundi matin que la Russie avait lancé 70 missiles et 611 drones sur l'Ukraine pendant la nuit de dimanche et que sa défense aérienne avait abattu 50 missiles et 582 drones de différents types.

"Les missiles balistiques restent un problème pour nous", a déclaré le porte-parole de l'armée de l'air, Yourii Ihnat, à la télévision nationale. "Sur les 34 missiles balistiques lancés, seuls 15 ont été abattus, même si c'est un bon résultat", a-t-il ajouté.

Quatre personnes ont été tuées et 30 autres blessées, a déploré Tymour Tkatchenko.

"Que doit faire de plus l'Antéchrist du Kremlin pour que le monde réalise qu'il faut prendre des mesures décisives afin que la terreur russe contre l'Ukraine et les principes mêmes de la paix prennent fin ?", s'est interrogé le métropolite Epiphane, Serhiy Petrovytch Doumenko, chef de l'Église orthodoxe d'Ukraine, sur X.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Pavel Polityuk à Kyiv; version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)