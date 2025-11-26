Ukraine-Une attaque russe fait 19 blessés et d'importants dégâts à Zaporijjia

(Actualisé avec bilan, précisions)

La Russie a lancé mardi soir une vaste attaque à l'aide de drones contre la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, faisant 19 blessés, dont huit ont été hospitalisés, a déclaré le gouverneur de la région.

Des commerces ont été détruits, des dizaines d'immeubles résidentiels et de maisons ont été endommagés, ainsi que des véhicules, et des incendies se sont déclarés, a dit Ivan Fedorov sur la messagerie Telegram.

"Les secours interviennent actuellement en 12 endroits", a-t-il dit dans une vidéo diffusée en ligne.

Des photos publiées en ligne montrent des pompiers combattant les flammes s'échappant d'immeubles résidentiels et des carcasses de véhicules jonchant les rues.

L'armée de l'air ukrainienne a dit avoir abattu 72 des 90 drones et deux missiles balistiques tirés au cours de la nuit par la Russie en divers endroits du pays.

L'armée russe occupe une partie de la région de Zaporijjia et a gagné du terrain récemment, même si la ville de Zaporijjia elle-même reste contrôlée par les Ukrainiens.

Le chef, nommé par Moscou, de la partie de la région aux mains des Russes, Evguéni Belitski, a accusé les forces ukrainiennes d'avoir attaqué le réseau électrique dans les territoires sous contrôle russe, privant de courant 40.000 foyers.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud et Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)