Ukraine-Une attaque russe fait 12 blessés à Zaporijjia

Une vaste attaque de drones menée mardi soir par la Russie contre la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a fait 12 blessés et causé d'importants dégâts, a déclaré le gouverneur de la région.

Ivan Fedorov a déclaré sur Telegram que 12 personnes avaient été transportées à l'hôpital et que plusieurs bâtiments, dont sept immeubles résidentiels, avaient été endommagés.

"Une opération des services de secours est actuellement en cours", a-t-il dit dans une vidéo diffusée en ligne.

Des photos publiées en ligne montraient des pompiers combattant les flammes qui s'échappaient d'un immeuble.

Les services d'urgence ont indiqué sur Telegram que les incendies étaient en train d'être contrôlés et que les opérations de secours se poursuivaient.

