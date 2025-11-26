 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Une attaque russe fait 12 blessés à Zaporijjia
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 01:57

Une vaste attaque de drones menée mardi soir par la Russie contre la ville de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, a fait 12 blessés et causé d'importants dégâts, a déclaré le gouverneur de la région.

Ivan Fedorov a déclaré sur Telegram que 12 personnes avaient été transportées à l'hôpital et que plusieurs bâtiments, dont sept immeubles résidentiels, avaient été endommagés.

"Une opération des services de secours est actuellement en cours", a-t-il dit dans une vidéo diffusée en ligne.

Des photos publiées en ligne montraient des pompiers combattant les flammes qui s'échappaient d'un immeuble.

Les services d'urgence ont indiqué sur Telegram que les incendies étaient en train d'être contrôlés et que les opérations de secours se poursuivaient.

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank