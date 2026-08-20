Ukraine-Une attaque de missiles balistiques dans la région de Kyiv fait au moins 12 morts

(Actualisé tout du long)

La Russie a lancé tôt jeudi une attaque de missiles balistiques contre Kyiv, faisant au moins 12 morts et une trentaine de blessés, ont déclaré les autorités ukrainiennes sur Telegram.

Sept personnes sont mortes dans une frappe sur un immeuble d'habitation dans le quartier de Solomyanka, a déclaré le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko, qui a décrété une journée de deuil vendredi.

Deux autres quartiers de la ville ont également été frappés, a ajouté l'édile sur Telegram, où des installations non résidentielles, des entrepôts, une école et un hôpital pour enfants ont été endommagés.

Un témoin de Reuters a déclaré avoir entendu plus d’une douzaine d’explosions dans la capitale ukrainienne.

La compagnie d’électricité ukrainienne DTEK a déclaré avoir rétabli l’électricité dans plus de la moitié des quelque 90.000 foyers privés d’électricité à Kyiv après l’attaque.

Ces derniers mois, la Russie a intensifié ses attaques aériennes contre l'Ukraine, cherchant à tirer parti de la pénurie critique d'intercepteurs dont souffre Kyiv pour abattre des missiles balistiques.

Le ministère russe de la Défense a indiqué sur Telegram avoir ciblé des installations produisant des composants pour drones, un dépôt militaire et un centre logistique dans la région de Kyiv.

Les services d’urgence ukrainiens ont diffusé une vidéo montrant des militaires luttant contre un incendie dans un bâtiment de la capitale ukrainienne et aidant des personnes à évacuer des installations détruites pendant la nuit.

LES INFRASTRUCTURES CIVILES CIBLÉES, SELON ZELENSKY

La Pologne, pays membre de l'Union européenne et de l'Otan, a mené des opérations de défense aérienne afin de protéger son espace aérien, a annoncé l'armée sur le réseau social X.

Le ministère roumain de la Défense a déclaré jeudi qu'un drone s'était écrasé sur son territoire durant l'attaque lancée par la Russie contre l'Ukraine. Un drone a également survolé l'espace aérien moldave, ont indiqué les forces armées du pays.

L'armée de l'air ukrainienne affirme que la Russie a lancé des dizaines de missiles balistiques, de croisière et hypersoniques, ainsi que 168 drones, lors de l'attaque menée au cours de la nuit.

La Russie a également attaqué des infrastructures gazières dans la région de Tchernihiv, au nord de l'Ukraine, ainsi qu'un poste-frontière avec la Moldavie dans la région d'Odessa, dans le sud du pays, a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky.

"Il s'agissait d'une attaque de grande envergure : les Russes s'y préparaient depuis longtemps, en combinant différents types de missiles balistiques, de missiles de croisière et de drones, dans le but de causer le plus de dégâts possible aux infrastructures civiles", a déclaré le chef de l'Etat sur X.

Volodimir Zelensky a également réitéré sa demande de missiles intercepteurs pour se prémunir contre les attaques de missiles russes.

Kyiv a transmis ce mois-ci aux négociateurs américains, Steve Witkoff et Jared Kushner, des propositions concernant un plan visant à mettre fin à la guerre.

Mais les efforts diplomatiques n’ont jusqu’à présent pas permis d’aboutir à un cessez-le-feu durable dans cette guerre, qui a débuté en février 2022.

(Daniel Flynn et Jekaterīna Golubkova, avec Luiza Ilie; version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Jean-Stéphane Brosse)