Ukraine-Un train de passagers touché par une frappe russe, des victimes

Un train de voyageurs a été touché par une attaque aérienne des forces russes en Ukraine, dans la région de Soumy (nord) et il y a des victimes parmi les passagers, a déclaré samedi le gouverneur régional, Oleh Hryhorov.
L'attaque a visé une gare et un train à destination de Kyiv a été touché, a-t-il dit.
Aucun bilan humain n'a été communiqué.
Le gouverneur a posté un image d'une voiture en feu, ajoutant que les secouristes étaient sur place.
(Max Hunder, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)
