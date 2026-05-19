Ukraine-Un missile et des drones russes tuent quatre personnes dans le nord, selon les autorités

Des frappes de missile et de drones russes contre les régions ukrainiennes de Tchernihiv et Soumy, dans le nord du pays, ont fait quatre morts et plusieurs blessés, ont déclaré mardi des responsables locaux.

Une frappe de missile balistique dans le centre-ville de Prylouky, dans la région de Tchernihiv, a tué deux personnes et en a blessé au moins 17 autres, dont un adolescent de 14 ans, a indiqué Viacheslav Chaus, gouverneur de la région.

Un commerce a été touché lors de l'attaque et un centre commercial ainsi qu'un supermarché situés à proximité ont été endommagés, a-t-il précisé sur l'application de messagerie Telegram.

Viacheslav Chaus a également publié des photos d'une structure métallique endommagée et d'un bâtiment dont les vitres avaient volé en éclats.

Des infrastructures civiles ont été visées par une attaque de drones russes mardi dans la région voisine de Soumy, a en outre déclaré le gouverneur de celle-ci, Oleh Hryhorov, sans fournir de détails sur les lieux ciblés.

Deux hommes âgés de 52 et 58 ans ont été tués et quatre autres personnes ont été blessées, a-t-il ajouté.

Les régions de Tchernihiv et Soumy, frontalières de la Russie, sont fréquemment le théâtre d'attaques depuis le début de la guerre, déclenchée par Moscou début 2022.

Selon des responsables locaux, une attaque aérienne russe a par ailleurs endommagé mardi matin des infrastructures portuaires dans la ville ukrainienne d'Izmaïl, dans le sud du pays, tandis que les autorités russes ont déclaré avoir abattu quatre drones lancés par l'Ukraine qui se dirigeaient vers Moscou.

Izmaïl, située dans la région d'Odessa, abrite le plus grand port ukrainien sur le Danube et constitue une cible stratégique fréquemment visée par Moscou.

Les responsables ukrainiens ont indiqué sur Telegram que presque toutes les armes utilisées lors de l'attaque russe avaient été détruites et que celle-ci n'avait pas fait de victimes ni d'importants dégâts.

L'UKRAINE CIBLE MOSCOU

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a en outre déclaré sur l'application de messagerie que deux personnes avaient été secourues et qu'une autre pourrait encore être coincée sous les décombres après une attaque de drone russe ayant visé la ville, située dans le nord-est de l'Ukraine.

Des attaques de drones ont également été signalées dans les régions de Dnipropetrovsk, Mykolaïv et Zaporijjia, selon les autorités locales.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a pour sa part dit sur Telegram que quatre drones se dirigeant vers la capitale avaient été abattus et que les services d'urgence avaient été déployés, sans donner plus de détails.

Cette attaque intervient après une importante offensive de drones ukrainiens contre Moscou dans le courant du week-end, à la suite de laquelle la Russie a frappé les villes ukrainiennes d'Odessa et de Dnipro au moyen de missiles et de drones, endommageant des immeubles résidentiels et blessant des dizaines de personnes.

Dans la région russe de Koursk, frontalière de l'Ukraine, une femme est morte et deux personnes ont été blessées lors d'une attaque ukrainienne lundi soir, a indiqué le quartier général opérationnel local sur Telegram.

La région de Rostov, dans le sud de la Russie, ainsi que celle de Iaroslavl, au nord-est de Moscou, ont également été visées par des attaques de drones, tout comme plusieurs autres zones du centre de la Russie, selon les autorités régionales.

Selon l'agence de presse russe RIA, qui cite le ministère de la Défense, les troupes de Moscou ont pris le contrôle du village de Volokhivka dans la région ukrainienne de Kharkiv et les défenses antiaériennes russes ont abattu 651 drones ukrainiens au cours des dernières 24 heures.

(Rédigé par Anna Pruchnicka et Jekaterina Golubkova, avec Lucy Papachristou, version française Benjamin Mallet, édité par Benoit Van Overstraeten)