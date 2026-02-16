Ukraine-Un ex-ministre, accusé de blanchiment, en détention

*

Opération sur un système de pots-de-vin de $100 mlns

*

La famille de Galouchtchenko aurait reçu plus de $7 mlns

*

Un proche de Zelensky présenté comme le cerveau du système

(.)

par Dan Peleschuk et Pavel Polityuk

L'ancien ministre ukrainien de l'Energie, Guerman Galouchtchenko, arrêté dimanche alors qu'il tentait de quitter le pays, est accusé de blanchiment d'argent, a indiqué lundi l'agence ukrainienne de lutte contre la corruption (NABU).

Guerman Galouchtchenko, qui a occupé le poste de ministre de l'Energie de 2021 à 2025, puis brièvement celui de ministre de la Justice jusqu'à sa démission l'an dernier à la suite d'un scandale de corruption impliquant la compagnie nucléaire publique Energoatom, est l'un des plus importants responsables arrêtés dans le cadre de l'opération "Midas" qui a ébranlé le gouvernement.

Ce système de pots-de-vin aurait permis à des responsables politiques et des hommes d'affaires, dont un proche du président ukrainien Volodimir Zelensky, de toucher pour quelque 100 millions de dollars.

Le cerveau présumé de ce réseau de corruption est Timour Minditch, co-directeur du studio de télévision où Volodimir Zelensky tournait sa série télévisée humoristique avant de devenir président.

Guerman Galouchtchenko "a été accusé de blanchiment d'argent et de participation à une organisation criminelle" par l'agence d'enquête anticorruption NABU et le Bureau du procureur spécialisé dans la lutte contre la corruption, peut-on lire dans un communiqué.

Selon la NABU, plus de sept millions de dollars ont été transférés sur des comptes étrangers au nom de l'épouse et des quatre enfants de Guerman Galouchtchenko. Une partie de cette somme a été dépensée pour l'éducation des enfants dans des écoles d'élite en Suisse et une autre partie a été placée sur un "dépôt, à partir duquel la famille du haut fonctionnaire a perçu des revenus supplémentaires et les a dépensés pour ses propres besoins".

Guerman Galouchtchenko s'est jusqu'ici défendu d'avoir commis un quelconque délit. Il n'a pas répondu aux sollicitations de Reuters, tandis que son avocat n'a pas pu être identifié pour le moment.

Dimanche, la NABU a déclaré que Guerman Galouchtchenko avait été arrêté "alors qu'il franchissait la frontière nationale", sans préciser où l'arrestation avait eu lieu.

(Reportage Dan Peleschuk et Pavel Polityuk; rédigé par Dan Peleschuk; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)