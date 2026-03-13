 Aller au contenu principal
Ukraine-Un bus touché par une attaque russe dans l'Est, 3 morts - procureur
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 12:14

Trois personnes, un conducteur de bus et deux de ses passagers, ont été tuées par un tir de missile russe qui a percuté leur véhicule dans le district de Koupiansk, dans l'est de l'Ukraine, annonce le bureau du procureur général d'Ukraine.

Quatre personnes ont en outre été blessées, a-t-il ajouté dans un communiqué, précisant que la frappe avait également endommagé des habitations alentour.

(Yuliia Dysa, Olena Harmash; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

