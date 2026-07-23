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Ukraine : symbole de la guerre hi-tech, le populaire Mykhaïlo Fedorov insiste pour reprendre ses fonctions de ministre de la Défense
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/07/2026 à 18:03
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Incarnation du virage technologique du conflit contre la Russie, la jeune figure de l'appareil militaire ukrainien est soutenu par un mouvement populaire à l'origine de nombreuses manifestations à travers le pays.

Mykhailo Fedorov, le 11 mai 2026, à Kiev ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

Mykhailo Fedorov, le 11 mai 2026, à Kiev ( AFP / TETIANA DZHAFAROVA )

L'ex-ministre ukrainien de la Défense, Mykhaïlo Fedorov, dont le limogeage la semaine dernière a provoqué des manifestations, a insisté jeudi 23 juillet pour réintégrer ses fonctions et refusé d'autres postes à l'issue d'une rencontre avec le président Volodymyr Zelensky.

Mykhaïlo Fedorov, 35 ans, qui prône un recours massif aux nouvelles technologies pour décupler le potentiel des drones et réorganiser les forces armées, a été écarté la semaine dernière dans le cadre d'un remaniement gouvernemental décidé par M. Zelensky. Le jeune ministre a révélé être entré en conflit sur la manière de mener la guerre avec la Russie avec le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Oleksandre Syrsky, lui-même remplacé mardi par le président.

Le limogeage de M. Fedorov, populaire auprès de la population, a provoqué des manifestations de protestation à Kiev et dans d'autres villes pour réclamer sa réintégration au gouvernement. "Je suis reconnaissant envers le président pour toutes les options qui m'ont été proposées (...) je n'accepterai aucun autre poste que celui de ministre de la Défense", a déclaré M. Fedorov dans un communiqué après s'être entretenu jeudi avec Volodymyr Zelensky.

"Tradition" contre modernité

"Aucun autre rôle ne confère l'autorité effective nécessaire pour lutter contre la corruption dans les marchés publics, mener à bien la transformation de l'armée, planifier et mener des opérations asymétriques contre l'ennemi, éradiquer la culture du mensonge et de l'irresponsabilité au sein du système", a-t-il assuré.

Mykhaïlo Fedorov mise sur les drones et les hautes technologies pour faire face à l'armée russe, tandis que son rival, le commandant Oleksandre Syrsky défendait une approche plus traditionnelle de la guerre. M. Syrsky a été remplacé par le plus populaire Mykhaïlo Drapaty, l'ex-commandant des forces interrarmées.

Le poste de M. Fedorov par intérim a été confié à Ievguen Khmara, un responsable des services de sécurité jusque là sans carrière politique. Le Parlement doit encore se prononcer sur ces changements mais aucune session n'est pour l'heure prévue. Des nouvelles manifestations sont prévues en Ukraine par les soutiens de M. Feodorov, qui n'aura passé que six mois à la défense.

Guerre en Ukraine

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