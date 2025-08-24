Ukraine- Sergueï Lavrov liste des conditions pour la paix en Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré dimanche dans une interview à NBC News qu'un certain nombre de pays, dont ceux membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, doivent être impliqués dans les garanties de sécurité de l'Ukraine.

Reuters a rapporté la semaine dernière que le président russe Vladimir Poutine a exigé de l'Ukraine qu'elle concède la région du Donbass, renonce à rejoindre l'Otan, reste neutre tout en demandant à ce qu'aucun soldat occidental ne soit déployé en Ukraine, selon trois sources familières de la ligne politique du Kremlin.

Sergueï Lavrov a déclaré à l'émission "Meet the Press" de NBC News qu'un groupe incluant les cinq membres du Conseil de sécurité de l'Onu - la Grande-Bretagne, la Chine, la France, la Russie et les Etats-Unis - devraient apporter des garanties de sécurité à l'Ukraine. L'Allemagne et la Turquie et d'autres nations pourrait aussi faire partie de ce groupe, a-t-il ajouté.

"Et les garants garantiraient la sécurité de l'Ukraine, qui doit être neutre, non-alignée avec aucun bloc militaire et doit être non nucléaire", a déclaré Sergueï Lavrov, selon une transcription de l'interview publiée par le ministère russe des Affaires étrangères.

Sergueï Lavrov a aussi répété qu'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan était inacceptable pour Moscou.

Le ministre russe des Affaires étrangères a ajouté que Vladimir Poutine et Donald Trump ont discuté de la question des garanties de sécurité de l'Ukraine et que le président a abordé le sujet de l'échec des discussions de paix à Istanbul en 2022.

Lors de ces discussions, la Russie et l'Ukraine ont discuté de la neutralité permanente de Kyiv en échange de garanties de sécurité de la part des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'Onu ainsi que d'autres nations, selon une copie d'un brouillon d'un accord consulté par Reuters en 2022.

