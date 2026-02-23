Ukraine-Sept policiers blessés dans une explosion à Mykolaïv

Une explosion a blessé lundi sept policiers dont deux gravement dans la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le chef de la police nationale.

Ivan Vyhivskyi a ajouté que les policiers avaient garé leurs voitures en attendant la relève lorsque l'explosion s'est produite.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un policier avait été tué et 24 autres personnes blessées après l'explosion de plusieurs engins à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

"Avant-hier, une attaque terroriste contre des policiers a eu lieu à Lviv", a écrit Ivan Vyhivskyi sur Facebook.

"Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi tente délibérément de tuer les policiers ukrainiens qui défendent chaque jour la population et l'État", a-t-il ajouté.

(Reportage de Ron Popeski, version française Benjamin Mallet, édité par Zhifan Liu)