Ukraine-Sept policiers blessés dans une explosion à Mykolaïv
information fournie par Reuters 23/02/2026 à 19:33

Une explosion a blessé lundi sept policiers dont deux gravement dans la ville de Mykolaïv, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le chef de la police nationale.

Ivan Vyhivskyi a ajouté que les policiers avaient garé leurs voitures en attendant la relève lorsque l'explosion s'est produite.

Dans la nuit de samedi à dimanche, un policier avait été tué et 24 autres personnes blessées après l'explosion de plusieurs engins à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine.

"Avant-hier, une attaque terroriste contre des policiers a eu lieu à Lviv", a écrit Ivan Vyhivskyi sur Facebook.

"Ce n'est pas une coïncidence. L'ennemi tente délibérément de tuer les policiers ukrainiens qui défendent chaque jour la population et l'État", a-t-il ajouté.

(Reportage de Ron Popeski, version française Benjamin Mallet, édité par Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

