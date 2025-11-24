 Aller au contenu principal
Ukraine-Réunion de la "coalition des volontaires" mardi
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 12:31

Une réunion par visioconférence de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine se tiendra mardi dans le cadre des efforts de paix pour mettre un terme au conflit russo-ukrainien, a annoncé lundi la Commission européenne.

Beaucoup de travail reste à faire s'agissant du plan de paix pour l'Ukraine, mais des progrès constructifs ont été enregistrés, a souligné une porte-parole.

La "coalition des volontaires", créée en mars dernier, est une alliance internationale emmenée par le Royaume-Uni et la France pour soutenir l'Ukraine. Elle regroupe une trentaine d'Etats, principalement européens, mais également le Japon, le Canada et l'Australie. La coalition s'est engagée en septembre à la création d'une "force de réassurance" en cas de cessez-le-feu en Ukraine.

(Rédaction de Bruxelles, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
