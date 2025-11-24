Ukraine-Réunion de la "coalition des volontaires" mardi

Une réunion par visioconférence de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine se tiendra mardi dans le cadre des efforts de paix pour mettre un terme au conflit russo-ukrainien, a annoncé lundi la Commission européenne.

Beaucoup de travail reste à faire s'agissant du plan de paix pour l'Ukraine, mais des progrès constructifs ont été enregistrés, a souligné une porte-parole.

La "coalition des volontaires", créée en mars dernier, est une alliance internationale emmenée par le Royaume-Uni et la France pour soutenir l'Ukraine. Elle regroupe une trentaine d'Etats, principalement européens, mais également le Japon, le Canada et l'Australie. La coalition s'est engagée en septembre à la création d'une "force de réassurance" en cas de cessez-le-feu en Ukraine.

(Rédaction de Bruxelles, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)