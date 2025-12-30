Ukraine-Réunion de la "coalition des volontaires" en France le 6 janvier-Zelensky

(Actualisé avec contexte et citation de Zelensky)

Une nouvelle réunion de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine se tiendra en France le 6 janvier, a déclaré lundi le président ukrainien Volodimir Zelensky.

Il a ajouté qu'avant cela les conseillers à la sécurité nationale se réuniraient en Ukraine le 3 janvier.

"Je suis reconnaissant à l'équipe du président (Donald) Trump pour sa disponibilité à participer à tous les formats efficaces. Nous ne perdons pas une minute", a-t-il dit sur la messagerie Telegram, après avoir été reçu en

Floride

au cours du week-end par le locataire de la Maison blanche.

Au sortir de cette rencontre, Donald Trump avait déclaré que les Etats-Unis et l'Ukraine étaient "très proches" d'un accord sur le plan de paix, mais cet espoir est désormais mis à mal par des accusations de "terrorisme d'Etat" de la Russie envers Kyiv.

Des dirigeants européens se sont entretenus

mardi

matin de la situation en Ukraine et des négociations en cours.

La "coalition des volontaires", créée en mars dernier, est une alliance internationale emmenée par le Royaume-Uni et la France pour soutenir l'Ukraine. Elle regroupe une trentaine d'Etats, principalement européens, mais également le Japon, le Canada et l'Australie. La coalition s'est engagée en septembre à la création d'une "force de réassurance" en cas de cessez-le-feu en Ukraine.

