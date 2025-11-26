 Aller au contenu principal
Ukraine-Poutine veut consolider l'identité russe dans les régions annexées
information fournie par Reuters 26/11/2025 à 02:50

Les autorités russes doivent consolider l'identité et l'usage du russe dans les régions ukrainiennes annexées lors de l'invasion de l'Ukraine en 2022, montre un document signé par le président russe Vladimir Poutine publié mardi.

Ce document, intitulé "Stratégie de la politique nationale de la Russie sur la période s'étendant jusqu'à 2036", appelle à des mesures pour assurer que 95% de la population du pays s'identifie comme russe d'ici 2036.

Il a été publié sous la forme d'un décret signé par le Vladimir Poutine.

Les liens historiques qui existent entre la Russie et l'Ukraine font que certains Ukrainiens étaient favorablement disposés à l'égard de la Russie, sentiment qui a disparu après l'invasion de l'Ukraine par Moscou, et que la plupart parlent l'ukrainien et le russe. Des études montrent cependant que l'usage du russe a connu un déclin marqué.

Le document signé par Vladimir Poutine, qui doit entrer en vigueur en janvier, estime que la prise de contrôle des régions de l'est du pays "a créé les conditions nécessaires pour restaurer l'unité des territoires historiques de l'Etat russe".

Le texte précise qu'il est essentiel "d'adopter des mesures supplémentaires pour renforcer l'identité civique russe dans son ensemble", enraciner l'usage du russe et agir contre "les efforts d'Etats étranger inamicaux visant à déstabiliser les relations interethniques et interconfessionnelles et créer une division dans la société".

"Les résultats de la mise en oeuvre de cette stratégie seront évalué en contrôlant l'accomplissement de l'objectif suivant d'ici 2036: un niveau global d'identité civique russe d'au moins 95%", indique le décret.

(Reuters; version française Camille Raynaud)

Guerre en Ukraine
Vladimir Poutine
