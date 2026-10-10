Ukraine-Poutine minimise une reprise immédiate des discussions, dit le Kremlin

Le président russe Vladimir Poutine a dit vendredi à son homologue américain Donald Trump que Kyiv avait sapé la possibilité d'une reprise immédiate des négociations de paix trilatérales après avoir mené des frappes de drones à Moscou durant les élections législatives qui se sont déroulées le mois dernier, a fait savoir le Kremlin.

Vladimir Poutine avait dit que Moscou était prêt à reprendre les négociations avec Kyiv après la tenue des élections législatives. L'Ukraine a toutefois lancé des attaques contre la capitale russe et a frappé des bureaux de vote, ce qui, selon le chef du Kremlin, a mis en péril le processus de paix.

"En lançant le jour le plus important des élections une attaque de drones à grande échelle contre Moscou, d'autres villes et des bureaux de votes, et en prenant pour cible certaines personnes impliquées dans l'organisation des élections, le régime de Kyiv a, en réalité, interrompu la possibilité d'une reprise immédiate du processus de négociation", a déclaré le conseiller du Kremlin Iouri Ouchakov.

"Comme le président l'a dit, nous allons désormais évaluer quand ces négociations pourront reprendre", a-t-il ajouté au sujet des discussions trilatérales entre la Russie, les Etats-Unis et l'Ukraine.

Iouri Ouchakov a indiqué que, durant leur appel, Vladimir Poutine et Donald Trump avaient abordé d'importantes initiatives économiques, notamment de potentielles livraisons de carburant russe.

Donald Trump a annoncé vendredi qu'à l'issue d'une discussion "très fructueuse" qu'il avait eue avec Vladimir Poutine, la Russie avait accepté de livrer immédiatement plus de 300.000 tonnes de diesel sur les marchés américain et mondial.

(Dmitry Antonov et Vladimir Soldatkin, rédigé par Maxim Rodionov; version française Camille Raynaud)