Ukraine-Pourparlers en cours aux Etats-Unis, Zelensky attendu lundi à Paris

négociateurs ukrainien et américain ont commencé dimanche en Floride, aux Etats-Unis, en vue de trouver un accord visant à mettre fin à la guerre entre Kyiv et Moscou, qui dure depuis près de quatre ans.

Le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a dit s'attendre à ce que les négociations aboutissent à « davantage de progrès ».

"Il ne s'agit pas seulement d'accords de paix. Il s'agit de créer une voie à suivre qui laisse l'Ukraine souveraine, indépendante et prospère et nous espérons donc faire encore plus de progrès aujourd'hui", a-t-il déclaré à Hallandale Beach, en Floride, où se déroulent les pourparlers.

« Nous avons des directives et des priorités claires : sauvegarder les intérêts ukrainiens, assurer un dialogue de fond et progresser sur la base des avancées réalisées à Genève », a écrit pour sa part Rustem Umerov, négociateur en chef de Kyiv, dans un message posté sur le réseau X.

« Nous œuvrons à garantir une paix véritable pour l'Ukraine et des garanties de sécurité fiables et durables», ajoute-t-il.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky est attendu lundi à Paris, où il s'entretiendra dans la matinée avec son homologue français Emmanuel Macron.

"Les deux dirigeants échangeront sur la situation et sur les conditions d’une paix juste durable, dans la continuité des discussions de Genève et du plan américain et d’une concertation étroite avec nos partenaires européen", a indiqué la présidence française dans un communiqué.

"Ils feront également le point sur le travail engagé sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires" qui s'est réunie le 25 novembre.

Lors de son séjour parisien, Volodimir Zelensky et son épouse Olena Zelenska déjeuneront à l'Elysée avec Emmanuel et Brigitte Macron.

Le président ukrainien doit aussi rencontrer le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot.

"La paix est à portée de main, si toutefois [le président russe] Vladimir Poutine renonce à l’espoir fou de reconstituer l’Empire soviétique en commençant par soumettre l’Ukraine. L’Ukraine appartient aux Ukrainiens et à eux seuls", déclare le chef de la diplomatie française dans un entretien à La Tribune Dimanche.

(Reportage de Jeff Mason et Dan Peleschuk, avec Elizabeth Pineau à Paris)