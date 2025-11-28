 Aller au contenu principal
Ukraine-Perquisition chez le directeur de cabinet de Zelensky
information fournie par Reuters 28/11/2025 à 09:09

(Actualisé avec déclaration de Yermak)

Les autorités anticorruption ukrainiennes ont mené des perquisitions au bureau du chef de cabinet du président Volodimir Zelensky, Andriy Yermak, a annoncé vendredi la justice anticorruption du pays.

"Les actions d'enquête sont autorisées et sont menées dans le cadre de l'investigation. Des détails suivront", a déclaré le bureau du procureur spécial anticorruption d'Ukraine sur la messagerie Telegram.

Andriy Yermak a déclaré vendredi qu’il coopérait pleinement avec les enquêteurs anticorruption.

Il a déclaré que les agences anticorruption fouillaient son appartement. "Les enquêteurs ne rencontrent aucun obstacle", a-t-il écrit sur l’application Telegram. "Pour ma part, je coopère pleinement."

(Pavel Polityuk; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
