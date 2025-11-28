Ukraine-Perquisition chez le directeur de cabinet de Zelensky

(Actualisé avec déclaration de Yermak)

Les autorités anticorruption ukrainiennes ont mené des perquisitions au bureau du chef de cabinet du président Volodimir Zelensky, Andriy Yermak, a annoncé vendredi la justice anticorruption du pays.

"Les actions d'enquête sont autorisées et sont menées dans le cadre de l'investigation. Des détails suivront", a déclaré le bureau du procureur spécial anticorruption d'Ukraine sur la messagerie Telegram.

Andriy Yermak a déclaré vendredi qu’il coopérait pleinement avec les enquêteurs anticorruption.

Il a déclaré que les agences anticorruption fouillaient son appartement. "Les enquêteurs ne rencontrent aucun obstacle", a-t-il écrit sur l’application Telegram. "Pour ma part, je coopère pleinement."

(Pavel Polityuk; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)