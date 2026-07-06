Ukraine-Nouvelle attaque russe meurtrière sur Kyiv, à la veille du sommet de l'Otan

(Actualisé avec nouveau bilan)

La capitale ukrainienne a été visée dans la nuit de dimanche à lundi par de nouvelles attaques russes, des salves de missiles et de drones qui ont fait au moins 20 morts et endommagé plusieurs immeubles résidentiels.

Cette attaque survient quelques jours après l'assautle plus meurtrier contre Kyiv depuis le début de l'année,alors que l'Ukraine fait face à une pénurie de missiles Patriot pour sa défense anti-aérienne.

L'attaque russe intervient à la veille de l'ouverture du sommet de l'Otan à Ankara au cours duquel le président américain Donald Trump doit rencontrer son homologue ukrainien pour relancer les initiatives visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, déclenchée en février 2022.

Volodimir Zelensky a exhorté l'Alliance atlantique à prendre des "décisions fortes". Il plaide notamment auprès des Etats-Unis pour le transfert de licences des missiles Patriot afin que l'Ukraine puisse en produire sur son sol. La défense anti-aérienne ukrainienne n'a pu neutraliser les 23 missiles balistiques tirés lundi matin par l'armée russe.

"Tant que des missiles Patriot resteront dans les stocks de nos alliés, la Russie sera encouragée à continuer de détruire des bâtiments résidentiels", a déclaré le président ukrainien sur le réseau social X.

"Les Etats-Unis et l'Europe ont le pouvoir d'arrêter cette terreur", a-t-il insisté.

A Kyiv, les opérations de secours se poursuivaient pour tenter d'extraire des habitants coincés dans des décombres de bâtiments détruits par les bombardements de la nuit.

Le maire de Kyiv, Vitali Klitchko, a fait état d'un bilan de 14 morts et plusieurs dizaines de blessés. Dans un quartier de la ville, les corps d'une famille entière – les deux parents et leur enfant – ont été extraits des décombres, a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

Au total, près de 30 immeubles résidentiels ont été gravement endommagés, dont un bâtiment de neuf étages, en grande partie détruit à partir du cinquième étage, dans le quartier de Podilsky, réputé pour son patrimoine architectural, ont précisé les autorités ukrainiennes.

Podilsky et le quartier de Darnitsky ont été l'épicentre des frappes russes, a déclaré le parquet général. Des dégâts ont également été constatés dans deux autres quartiers de Kyiv.

Dans la région de Kyiv, six personnes ont été tuées tandis que dans le port d'Odessa, sur la mer Noire, également visé, on déplore au moins un blessé, selon les responsables locaux.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré sur Telegram que la Russie avait lancé 68 missiles et 351 drones sur l'Ukraine dans la nuit, ajoutant que les unités de défense aérienne du pays avaient abattu ou neutralisé 37 missiles et 326 drones.

Le ministère russe de la Défense a fait état d'une attaque "massive" contre la capitale ukrainienne et d'autres localités.

Il a ajouté sur Telegram que des installations militaires et énergétiques avaient été touchées à Kyiv et dans sa région, ainsi que des bases aériennes militaires dans d'autres régions ukrainiennes.

(Rédigé par Ron Popeski et Anna Pruchnicka; version française Jean Terzian et Claude Chendjou, édité par Sophie Louet)