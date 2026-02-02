 Aller au contenu principal
Ukraine-Nouveaux pourparlers sous l'égide des USA mercredi et jeudi à Abou Dhabi
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 17:24

L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu à Abou Dhabi mercredi pour deux jours de pourparlers avec les négociateurs russes et ukrainiens, a déclaré lundi un responsable de la Maison blanche.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a précisé que la délégation de Kyiv aurait également des entretiens bilatéraux avec les Américains.

L'Ukraine, a-t-il dit, est "prête à prendre de réelles mesures" et à parvenir à "une paix digne et durable".

Avant les Emirats arabes unis, Steve Witkoff sera mardi en Israël pour y rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans un contexte de tensions régionales accrues avec l’Iran.

(Reportage de Steve Holland, Katharine Jackson et Bhargav Acharya ; version française Elena Smirnova, édité par Sophie Louet)

Proche orient
Guerre en Ukraine
Etats-Unis / Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

