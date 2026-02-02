Ukraine-Nouveaux pourparlers sous l'égide des USA mercredi et jeudi à Abou Dhabi

L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, est attendu à Abou Dhabi mercredi pour deux jours de pourparlers avec les négociateurs russes et ukrainiens, a déclaré lundi un responsable de la Maison blanche.

Le président ukrainien, Volodimir Zelensky, a précisé que la délégation de Kyiv aurait également des entretiens bilatéraux avec les Américains.

L'Ukraine, a-t-il dit, est "prête à prendre de réelles mesures" et à parvenir à "une paix digne et durable".

Avant les Emirats arabes unis, Steve Witkoff sera mardi en Israël pour y rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahu, dans un contexte de tensions régionales accrues avec l’Iran.

