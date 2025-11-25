Ukraine-Nous ne voulons pas une paix qui soit une capitulation, dit Macron

Le plan proposé par les États-Unis va dans le bon sens mais l'Ukraine et ses alliés ne veulent pas d'une paix qui serait une capitulation, a déclaré mardi le président Emmanuel Macron, alors que se tient dans l'après-midi une réunion de la "coalition des volontaires".

"Le plan qui a été proposé par les États-Unis est une démarche qui va dans le bon sens : la paix. Ensuite, il y a des éléments qui méritaient d'être discutés et améliorés. Personne ne peut dire aux Ukrainiens quelles concessions territoriales ils sont prêts à faire", a déclaré Emmanuel Macron lors d'un entretien sur RTL, réitérant la position des alliés de l'Ukraine.

"Nous voulons la paix mais nous ne voulons pas une paix qui soit une capitulation, qui mette l'Ukraine dans une situation impossible et qui donne la possibilité à la Russie de continuer d'aller plus loin et de mettre notre sécurité à tous en danger", a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron estime également que "la première chose qui protégera l'Ukraine, c'est sa propre armée", alors que le dernier plan en date présenté par les Etats-Unis prévoit notamment que Kyiv accepte des restrictions sur ses forces armées.

"La première garantie pour les Ukrainiens et pour nous, c'est cette armée robuste. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On pilote sa formation, son équipement, sa capacité à se déployer sur les mois et les années qui viennent", a indiqué le président.

La deuxième garantie de sécurité viendra des forces de réassurance situées "loin de la zone de front". "Il y a des soldats britanniques, français, turcs qui, le jour où la paix est signée, donc pas dans un contexte de guerre, sont là pour procéder à des entraînements, à des sécurisations", a-t-il précisé.

Interrogé sur un possible déplacement à Washington plus tard dans la semaine avec son homologue ukrainien Volodimir Zelensky, Emmanuel Macron a indiqué n'avoir actuellement aucun projet en ce sens.

Le plan en 28 points mis au point par l'administration du président américain Donald Trump et présenté comme une proposition non définitive, prévoit que l'Ukraine cède des territoires, accepte des restrictions sur ses forces armées et renonce à ses ambitions d'adhésion à l'Otan.

Les Européens ont de leur côté soumis une version modifiée du plan américain pour l'Ukraine, qui remet en cause les limitations qui seraient imposées aux forces armées de Kyiv et les concessions territoriales envisagées.

Une réunion par visioconférence de la "coalition des volontaires" pour l'Ukraine est attendue mardi dans l'après-midi dans le cadre des efforts de paix pour mettre un terme au conflit russo-ukrainien.

La "coalition des volontaires", créée en mars dernier, est une alliance internationale emmenée par le Royaume-Uni et la France pour soutenir l'Ukraine. Elle regroupe une trentaine d'Etats, principalement européens, mais également le Japon, le Canada et l'Australie. La coalition s'est engagée en septembre à la création d'une "force de réassurance" en cas de cessez-le-feu en Ukraine.

