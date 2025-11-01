Ukraine-Moscou revendique de nouveaux succès à Pokrovsk, Kyiv dit résister

La Russie a déclaré samedi que des soldats ukrainiens encerclés à Pokrovsk, attaquée depuis des mois par les forces russes dans l'oblast de Donetsk (est), avaient commencé à se rendre, l'Ukraine assurant au contraire que ses forces avaient amélioré leur positions tactiques dans la ville.

Selon l'armée ukrainienne, la situation à Pokrovsk reste "difficile et évolutive" mais ses troupes sont parvenues par des contre-attaques à améliorer leur "position tactique" dans plusieurs quartiers.

"Nous tenons Pokrovsk", a déclaré le chef d'état-major de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrskyi, sur Facebook. "Une opération d'envergure visant à détruire et à déloger les forces ennemies de Pokrovsk est en cours."

L'Ukraine a déjà démenti à plusieurs reprises que ses troupes soient bloquées et encerclées dans la ville surnommée "la porte du Donetsk" par les médias russes. En cas de conquête de ce verrou stratégique, les forces russes pourraient se lancer à l'assaut des deux plus grandes villes de l'oblast qu'elles ne contrôlent pas encore, Kramatorsk et Sloviansk.

Kyiv déclare avoir envoyé des renforts dans la région et dit s'efforcer de couper les lignes de ravitaillement de Moscou.

La Russie a déclaré samedi que onze membres des forces spéciales ukrainiennes dépêchés en renfort ces derniers jours à bord d'un hélicoptère d'assaut avaient été tués, une information également démentie par une source militaire ukrainienne.

Zvezda, organe du ministère russe de la Défense, a diffusé une vidéo montrant deux hommes présentés comme des soldats ukrainiens rendre les armes à Pokrovsk.

Moscou cherche à conquérir l'ensemble de l'oblast de Donetsk, l'Ukraine contrôlant encore environ 10% de la région administrative, soit 5.000 km2 environ dans sa partie occidentale.

