Ukraine-Moscou ne décidera pas de l'émissaire de l'UE en cas de pourparlers-ministres

(Actualisé tout du long)

par Lili Bayer et Michele Kambas

La Russie ne décidera pas de l'identité de la personnalité qui représenterait l'Union européenne lors d'éventuelles négociations concernant l'Ukraine, ont déclaré jeudi les ministres européens des Affaires étrangères, tandis que la cheffe de la diplomatie du bloc, Kaja Kallas, a prévenu que Moscou n'avait pas montré de réel intérêt pour la paix.

Ces commentaires sont intervenus à l'occasion d'une réunion informelle organisée à Chypre pour discuter de la stratégie européenne à l'égard de la Russie, alors que l'Ukraine plaide pour une plus grande implication de l'UE afin de tenter de mettre fin à la guerre, entrée dans sa cinquième année, les États-Unis étant focalisés sur leur conflit avec l'Iran.

Si l'UE a cherché à isoler la Russie en réponse à l'invasion de l'Ukraine lancée en février 2022, en imposant de multiples paquets de sanctions et en s'abstenant tant que possible de tout contact politique et diplomatique avec Moscou, elle a été tenue à l'écart des négociations de paix chapeautées par l'administration du président américain Donald Trump.

Moscou ne serait pas opposé à l'hypothèse d'un dialogue avec Bruxelles: le Kremlin, cité mercredi par l'agence de presse officielle RIA, a déclaré que le président russe Vladimir Poutine était ouvert à des négociations avec l'Europe.

Les ministres européens des Affaires étrangères pensent toutefois que la Russie ne montre toujours aucun intérêt réel pour la paix et sont convenus qu'un cessez-le-feu sans conditions était un préalable indispensable à l'ouverture de quelconques négociations avec Moscou, a déclaré Kaja Kallas.

"L'Europe ne sera jamais un médiateur neutre entre la Russie et l'Ukraine parce que nous sommes du côté de l'Ukraine et nous défendons nos intérêts de sécurité fondamentaux", a-t-elle dit devant les journalistes à l'issue de la réunion.

"PIÈGE"

Plus tôt ce mois-ci, Vladimir Poutine a suggéré que l'ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, qui a décrit le dirigeant russe comme un ami personnel, pourrait représenter l'Europe lors d'éventuelles négociations. Les pays européens ont rejeté cette proposition - une position réaffirmée jeudi par Kaja Kallas.

"Je pense que c'est un piège dans lequel la Russie veut nous faire tomber, en nous faisant discuter de qui doit lui parler alors qu'elle a déjà fait son choix", a déclaré la cheffe de la diplomatie européenne. "Ne tombons pas dans ce piège. La négociation est toujours un travail d'équipe", a-t-elle ajouté, rappelant que "le fond est bien plus important que la forme".

Kaja Kallas a indiqué également que sa vision de la position de l'Europe, et des "lignes rouges" de celle-ci dans de potentielles négociations, incluait la nécessité que la Russie cesse ses opérations de sabotage en Europe et verse des indemnités pour les dégâts qu'elle a causés.

Toute limite potentielle imposée à l'armée ukrainienne devra aussi être imposée à l'armée russe, a-t-elle dit, en référence à une demande de Moscou à l'égard de Kyiv.

L'approche de l'UE doit être "complémentaire" des démarches entreprises par les Etats-Unis, a ajouté la cheffe de la diplomatie européenne, soulignant l'importance de réunir l'Ukraine et la Russie pour des discussions - "il y a beaucoup de questions auxquelles seules elles deux peuvent répondre, personne d'autre", a-t-elle dit.

PAS DE CONSENSUS

Alors que les spéculations vont bon train sur l'identité d'un potentiel émissaire européen chargé de mener des discussions avec Moscou, certains ministres ont déclaré jeudi qu'une telle question était prématurée.

"Ce n'est pas le moment de discuter de qui mènera les négociations", a déclaré le ministre lituanien des Affaires étrangères, Kestutis Budrys. "Mais nous devons discuter des mesures à prendre pour exercer une pression supplémentaire sur la Russie et fournir davantage de moyens à l'Ukraine, afin qu'elle puisse résister aux attaques et remporter la victoire."

"L'Europe qui décidera du nom du négociateur, pas M. Poutine", a martelé le chef de la diplomatie italienne, Antonio Tajani, à son arrivée à Chypre.

Aucune décision n'a été prise jeudi. Des diplomates avaient dit à Reuters en amont de la réunion qu'il convenait en premier lieu de discuter de la stratégie à l'égard de la Russie.

Un représentant de haut rang d'un pays de l'UE a déclaré que de nombreuses questions restaient en suspens concernant un rôle potentiel du bloc communautaire dans les négociations à propos de l'Ukraine.

"Il y a un éventail de questions qui doivent trouver réponse avant même de décider d'un nom", a-t-il dit. "Quel sera le mandat donné ? A qui (cet émissaire) rendra compte ? Quel sera le processus de décision ?".

De nombreux ministres ont souligné la nécessité pour l'UE de trouver une position commune sur la manière d'aborder d'éventuelles négociations. Certains d'entre eux ont signalé qu'ils étaient disposés à désigner à l'avenir un interlocuteur pour l'Europe avec la Russie.

"Je suis convaincue qu'ensemble, nous pourrons non seulement nous mettre d'accord sur un mandat, mais peut-être aussi sur certaines personnes susceptibles d'assumer ce rôle", a déclaré la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen.

(Lili Bayer à Bruxelles, Michele Kambas à Limassol, avec la contribution de Bart Meijer, Emma Pinedo Gonzalez, Alvise Armellini, Friederike Heine et Essi Lehto; version française Jean Terzian et Tangi Salaün, édité par Benoit Van Overstraeten)