Ukraine-Moscou dénigre les consultations "insignifiantes" des Européens
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 12:48

La Russie a qualifié d'"insignifiantes", mercredi, les consultations organisées par les Européens en amont du sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Alexeï Fadeev a également déclaré que la rencontre entre les présidents américain et russe vendredi porterait sur "toutes les questions accumulées" dans les relations bilatérales entre les Etats-Unis et la Russie.

La position de Vladimir Poutine sur les conditions de la paix en Ukraine n'a pas changé depuis qu'il l'a formulée en juin 2024, a-t-il ajouté.

Le président russe avait alors exigé le retrait total des troupes ukrainiennes des quatre régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson, que Moscou a annexées unilatéralement mais ne contrôle que partiellement.

Des dirigeants européens et le président ukrainien Volodimir Zelensky doivent participer mercredi à une réunion virtuelle avec Donald Trump, avec l'objectif de convaincre le président américain de préserver les intérêts de l'Ukraine lors du sommet en Alaska.

(Rédigé par Dmitry Antonov; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
