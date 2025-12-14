Ukraine-Merz accueille Zelensky, Witkoff et Kushner à Berlin-sources

(Actualisé avec déclarations de Zelensky)

Le chancelier allemand Friedrich Merz a accueilli des délégations américaine et ukrainienne à Berlin pour des négociations sur un plan de paix en Ukraine soutenu par les États-Unis, a déclaré dimanche à Reuters une source gouvernementale allemande.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky et le principal négociateur de Kyiv Roustem Oumerov, ainsi que l'émissaire Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre du président américain Donald Trump, sont tous arrivés à Berlin, a précisé la source.

Un responsable allemand avait déclaré samedi que Berlin accueillerait dans le courant du week-end des délégations américaine et ukrainienne pour des discussions sur un cessez-le-feu en Ukraine, avant un sommet avec les dirigeants européens et Volodimir Zelensky prévu à Berlin lundi.

Le sommet de Berlin constituera la dernière manifestation publique en date de soutien à Volodimir Zelensky de la part de ses alliés européens, alors que Kyiv subit la pression de Washington pour signer un plan de paix qui soutenait initialement les principales demandes de Moscou.

La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont travaillé ces dernières semaines pour affiner les propositions américaines qui, dans un projet divulgué le mois dernier, demandaient à Kyiv de céder davantage de territoires, de renoncer à son ambition d'adhérer à l'Otan et d'accepter de limiter ses forces armées.

Kyiv a renoncé à son objectif d'intégrer l'Otan en échange de garanties de sécurité occidentales, a déclaré dimanche Volodimir Zelensky avant d'être reçu à Berlin, signalant ainsi que l'Ukraine était prête à un compromis pour mettre fin à la guerre avec la Russie.

Cette décision marque un tournant majeur pour l'Ukraine, qui a milité pour adhérer à l'alliance militaire transatlantique afin de se prémunir contre les attaques russes et dont la constitution reconnaît cette aspiration. Elle répond également à l'un des objectifs de guerre de Moscou, même si Kyiv a jusqu'à présent refusé de céder des territoires à la Russie.

"DÉJÀ UN COMPROMIS DE NOTRE PART"

"Dès le tout début, le souhait de l'Ukraine était d'adhérer à l'Otan (car) ce sont de véritables garanties de sécurité. Certains partenaires des États-Unis et d'Europe n'ont pas soutenu cette orientation", a déclaré Volodimir Zelensky en réponse à des questions de journalistes lors d'un échange sur WhatsApp.

"Ainsi, aujourd'hui, les garanties bilatérales de sécurité entre l'Ukraine et les États-Unis, les garanties de type article 5 que nous accordent les États-Unis et les garanties de sécurité de nos collègues européens, ainsi que d'autres pays - le Canada, le Japon - constituent une opportunité pour empêcher une nouvelle invasion russe", a-t-il ajouté.

"C'est déjà un compromis de notre part", a également dit Volodimir Zelensky, ajoutant que les garanties de sécurité devraient être juridiquement contraignantes.

Le président français Emmanuel Macron a pour sa part déclaré dimanche, en fin d'après-midi, qu'il venait de s'entretenir avec le président ukrainien.

"Américains, Européens et Ukrainiens ne demandons que la paix. Alors que la Russie poursuit sa guerre d'agression, l'Ukraine tient bon", a-t-il écrit dans un message publié sur X.

"La France est et continuera d'être aux côtés de l'Ukraine pour bâtir une paix robuste et durable capable de garantir la sécurité et la souveraineté de l'Ukraine et de l'Europe sur le long terme", a ajouté Emmanuel Macron, remerciant "tous les négociateurs, ukrainiens, européens et américains, mobilisés pour cet objectif".

(Reportage Andreas Rinke, Friederike Heine, Matthias Williams et Olena Harmash, rédigé par Friederike Heine et Matthias Williams, version française Benjamin Mallet)