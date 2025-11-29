 Aller au contenu principal
Ukraine-Macron va recevoir Zelensky à Paris lundi, dit l'Elysée
information fournie par Reuters 29/11/2025 à 16:28

Le président français Emmanuel Macron va recevoir son homologue ukrainien Volodimir Zelensky lundi à Paris pour discuter de la résolution de la guerre en Ukraine, a fait savoir l'Elysée samedi.

"Les deux dirigeants échangeront sur la situation et sur les conditions d’une paix juste durable, dans la continuité des discussions de Genève et du plan américain et d’une concertation étroite avec nos partenaires européen", a indiqué la présidence dans un communiqué.

"Ils feront également le point sur le travail engagé sur les garanties de sécurité dans le cadre de la coalition des volontaires."

(Rédigé par Kate Entringer)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
    Assez curieux Zelenky envoie des personnes négocier aux US, et lui vient à Paris

