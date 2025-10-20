Ukraine-Macron annonce une réunion de la coalition des volontaires avec Zelensky vendredi à Londres

Une réunion de la coalition des volontaires en format hybride pour soutenir l'Ukraine va se tenir vendredi à Londres en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a annoncé lundi Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse en Slovénie pour le sommet du "Med 9".

"Nous continuons à avancer aux côtés de l'Ukraine, qui résiste vaillamment. Il ne faut céder à aucune désinformation du moment, l'Ukraine continue de résister avec beaucoup de bravoure", a déclaré le président français.

Cette annonce intervient alors que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il rencontrerait prochainement son homologue russe, Vladimir Poutine, à Budapest.

De son côté, Volodimir Zelensky a indiqué sur le réseau social X que "de nombreuses réunions et négociations auront lieu en Europe" cette semaine.

"Nous comptons sur des résultats, et c'est important pour nous tous. Merci !", a ajouté le président ukrainien.

