Ukraine-Macron annonce une réunion de la coalition des volontaires avec Zelensky vendredi à Londres
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 16:58

(Actualisé avec contexte, Zelensky)

Une réunion de la coalition des volontaires en format hybride pour soutenir l'Ukraine va se tenir vendredi à Londres en présence du président ukrainien Volodimir Zelensky, a annoncé lundi Emmanuel Macron, lors d'une conférence de presse en Slovénie pour le sommet du "Med 9".

"Nous continuons à avancer aux côtés de l'Ukraine, qui résiste vaillamment. Il ne faut céder à aucune désinformation du moment, l'Ukraine continue de résister avec beaucoup de bravoure", a déclaré le président français.

Cette annonce intervient alors que le président américain Donald Trump a déclaré jeudi qu'il rencontrerait prochainement son homologue russe, Vladimir Poutine, à Budapest.

De son côté, Volodimir Zelensky a indiqué sur le réseau social X que "de nombreuses réunions et négociations auront lieu en Europe" cette semaine.

"Nous comptons sur des résultats, et c'est important pour nous tous. Merci !", a ajouté le président ukrainien.

(Rédigé par Kate Entringer; édité par Zhifan Liu)

Guerre en Ukraine
Emmanuel Macron
