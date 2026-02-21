 Aller au contenu principal
Ukraine-Les troupes russes s'emparent d'un village dans l'Est - RIA
information fournie par Reuters 21/02/2026 à 11:48

Les forces russes ont pris le contrôle du village de Karpivka, dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, rapporte samedi l'agence de presse officielle RIA, citant le ministère de la Défense.

Par ailleurs, l'agence de presse officielle TASS a indiqué que des drones ukrainiens tentaient de s'en prendre à des installations de production à Almetievsk, dans la région russe du Tatarstan. L'agence TASS cite le maire de la ville, qui a déclaré que les systèmes de défense fonctionnaient en mode étendu.

Reuters n'a pas pu confirmer de manière indépendante ces informations.

(Reportage Lucy Papachristou; version française Claude Chendjou)

Guerre en Ukraine
