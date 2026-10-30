Ukraine-Les opérations de déminage terminées à Olechky

La Russie et l'Ukraine ont annoncé jeudi que les opérations de déminage autour de la ville d'Olechky, contrôlée par Moscou dans le sud de l'Ukraine, étaient terminées et que l'opération humanitaire devant permettre l'acheminement d'aide et l'évacuation d'habitants pourrait débuter.

"Les opérations de déminage des routes sont terminées", ont dit les deux parties dans des communiqués distincts. "Le convoi humanitaire est prêt à partir."

Selon les communiqués, le convoi se dirigera vers l'hôpital régional et les habitants souhaitant quitter la ville seront autorisés à partir. L'aide sera ensuite distribuée, est-il précisé.

Moscou et Kyiv sont convenus d'un cessez-le-feu localisé autour d'Olechky, ce qui permettra des livraisons aériennes d'aide et des évacuations alors que la ville est confrontée à des pénuries de nourriture et de médicaments.

(Ron Popeski; version française Camille Raynaud)