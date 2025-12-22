Ukraine-Les négociations proches d'aboutir à un "réel résultat", dit Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi que les négociations menées sous l'égide des Etats-Unis et des pays européens visant à mettre fin à une guerre de près de quatre ans avec la Russie étaient "proches" d'aboutir à un "réel résultat".

La partie ukrainienne, menée par le négociateur Roustem Oumerov, ainsi que les représentants européens ont tenu une série de négociations avec des émissaires américains, notamment en Floride ces derniers jours.

Le négociateur en chef de la partie russe, Kirill Dmitriev, était également en Floride ce week-end pour mener des discussions séparées avec la délégation américaine, représentée par Steve Witkoff et le gendre de Donald Trump, Jared Kushner.

Les délégations russe et ukrainienne ont indiqué retourner dans leur pays respectif lundi pour rendre compte de l'état des discussions.

"Tout cela semble très prometteur (...) Et ce qui est important, c'est que c'est le travail commun entre nous (l'Ukraine) et les Etats-Unis d'Amérique. Cela suggère que nous sommes très proches d'un réel résultat", a déclaré Volodimir Zelensky devant des diplomates ukrainiens.

Le président ukrainien a précisé que les négociateurs planchaient sur le plan de paix en 20 points présenté par les négociateurs américains.

L'Ukraine et ses soutiens européens s'efforcent depuis près d'un mois de modifier un projet de plan de paix présenté en novembre par les Etats-Unis, qu'ils jugent beaucoup trop favorable à la Russie.

"Tout n'est pas idéal, mais le plan est là", a dit Volodimir Zelensky.

Les négociations ont également porté sur les garanties de sécurité accordées à l'Ukraine pour se prémunir d'une nouvelle action militaire russe en cas de trêve, ainsi que sur la reconstruction économique de l'Ukraine.

"Le bloc de base de tous les documents est prêt. C'est basique", a déclaré le président ukrainien.

"Il y a certains sujets sur lesquels nous ne sommes pas préparés. Et je suis certain qu'il y a certains sujets sur lesquels les Russes ne sont pas préparés."

La question cruciale est de déterminer si les Etats-Unis sont capables d'"obtenir une réponse de la Russie, une réelle volonté de la part de ce pays de se concentrer sur autre chose que l'agression", a plus tard souligné Volodimir Zelensky lors d'une allocution télévisée, appelant à continuer à maintenir la pression sur Moscou.

