Ukraine-Les négociateurs ont discuté des moyens de parvenir à la paix, dit Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a dit jeudi s'être entretenu avec les négociateurs américains, avec qui il a évoqué les moyens de mettre fin à la guerre.

Le dirigeant ukrainien s'est entretenu pendant environ une heure avec l'émissaire américain Steve Witkoff et avec le gendre du président Donald Trump, Jared Kushner.

"Nous avons eu une très bonne conversation: de bonnes idées et de nombreux détails ont été discutés. De nouvelles idées sur les moyens de s'approcher d'une paix réelle ont émergé. Elles portent sur les formats, les réunions et, certainement, le calendrier", a dit Volodimir Zelensky sur Telegram.

(Olena Harmash; version française Camille Raynaud)