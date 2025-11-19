Ukraine-Les ministres de l'Energie et de la Justice officiellement destitués

Le Parlement ukrainien a formellement destitué mercredi les deux ministres dont Volodimir Zelensly réclamait la tête pour le scandale de corruption qui l'éclabousse et suscite la colère de la population et de l'opposition.

Le vote des députés était initialement prévu mardi, mais le Parti Solidarité européenne de Petro Porochenko, rival de Volodimir Zelensky à l'élection présidentielle de 2019, avait joué l'obstruction, provoquant la suspension de la séance. Le parti d'opposition exige la démission du gouvernement dans son entier.

La ministre de l'Energie Svitlana Hryntchouk, en poste depuis juillet dernier, et le ministre de la Justice Guerman Galouchtchenko, qui occupait son poste précédemment (2021-2025), sont donc officiellement remerciés. Tous deux nient toute malversation.

L'affaire, qui porte sur un système de pots-de-vin au sein du secteur énergétique ukrainien, entache l'image du chef de l'Etat, qui s'était fait le champion de la lutte anti-corruption, à un moment où il poursuit sa quête d'appuis financiers et militaires en Europe contre l'assaillant russe.

L'agence nationale anticorruption (NABU) a annoncé la semaine dernière l'inculpation de sept personnes, dont deux sont en fuite, pour ce système de pots-de-vin qui aurait permis à des hommes politiques et des hommes d'affaires, dont un proche de Volodimir Zelensky, de toucher pour quelque 100 millions de dollars.

Le cerveau présumé de ce réseau de corruption est Timour Minditch, co-directeur du studio de télévision où Volodimir Zelensky tournait sa série télévisée humoristique avant de devenir président. Le désormais président ukrainien a imposé des sanctions financières contre Minditch et le studio lui a retiré toute prérogative.

(Reportage Yuliia Dysa, version française Sophie Louet, édité par Blandine Hénault)